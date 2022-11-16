Бразильские легионеры «Зенита» не уедут в отпуск и сыграют со «Спартаком» в КР

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал об участии бразильских легионеров в заключительном матче команды в 2022 году.

«Останутся ли Малком, Клаудиньо и другие бразильские футболисты на матч со «Спартаком»? У них отпуск не начался. И не начнётся раньше 28 ноября», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

27 ноября «Зенит» на своём поле примет «Спартак» в рамках шестого тура группового этапа Кубка России. Игра начнётся в 16:00 мск.

После четырёх матчей красно-белые лидирует в группе B, набрав 12 очков. «Зенит» — третий (шесть).

Ранее в «Зените» высказались о возможном матче звёзд Кубка России.