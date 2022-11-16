Бразильские легионеры «Зенита» не уедут в отпуск и сыграют со «Спартаком» в КР
- РИА Новости
«Останутся ли Малком, Клаудиньо и другие бразильские футболисты на матч со «Спартаком»? У них отпуск не начался. И не начнётся раньше 28 ноября», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».
27 ноября «Зенит» на своём поле примет «Спартак» в рамках шестого тура группового этапа Кубка России. Игра начнётся в 16:00 мск.
После четырёх матчей красно-белые лидирует в группе B, набрав 12 очков. «Зенит» — третий (шесть).
Ранее в «Зените» высказались о возможном матче звёзд Кубка России.