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Габулов — о работе Федотова: надо было убедить Березуцкого остаться

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Бывший голкипер ЦСКА Владимир Габулов высказался о работе главного тренера армейцев Владимира Федотова.
Габулов — о работе Федотова: надо было убедить Березуцкого остаться
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Сейчас команда на пятом месте, в семи очках от идущего вторым «Спартака». И у меня возникает вопрос: а чем Федотов лучше Алексея Березуцкого? Зачем нужна была эта перестановка… Надо было убедить Березуцкого остаться», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

По его словам, нужно давать шанс молодым тренерам набираться опыта, чтобы получать хороших российских специалистов.

Напомним, что ЦСКА уступил «Динамо» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 1:2. Таким образом, команда опустилась на пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Ранее полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал выступление команды в первой половине сезона-2022/23 в РПЛ.

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