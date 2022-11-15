WTA не будет проводить теннисные турниры в России в 2023 году

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала календарь международных соревнований на 2023 год, в который не включила турниры в России.

На официальном сайте организации стали известны даты турниров Большого шлема. Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) пройдёт с 16 по 23 января, Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос») — с 28 мая по 11 июня, Уимблдон — с 3 июля по 16 июля, Открытый чемпионат США (US Open) — с 28 августа по 10 сентября.

В календарь не входят турниры, которые традиционно проводятся в России.

Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

Напомним, что в мае 2022 года Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение приостановить членство Федерации тенниса России (ФТР).

Ранее сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович сможет выступить на Открытом чемпионате Австралии — 2023.