Президент ФИФА призвал к прекращению огня на Украине на время ЧМ по футболу

Президент ФИФА Джанни Инфантино на неформальном обеде на саммите G20 призвал лидеров стран содействовать прекращению огня на территории Украины на время проведения чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре.

«Россия проводила чемпионат мира по футболу в 2018 году. Украина добивается права провести у себя чемпионат 2030 года. Следующий чемпионат начнётся очень скоро. В связи с этим у меня к вам есть предложение: договориться о временном прекращении огня — пусть недолгом, пусть это будет один месяц, на время проведения чемпионата. Или об устройстве гуманитарных коридоров, или чего-то подобного, что бы могло стать первым шагом к диалогу двух сторон», — сказал Инфантино, обращаясь к лидерам стран G20.

Саммит G20 проходит в Индонезии 15—16 ноября.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее глава ФИФА поблагодарил Израиль и Палестину за совместные чартеры на ЧМ в Катар.