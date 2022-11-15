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Президент ФИФА призвал к прекращению огня на Украине на время ЧМ по футболу

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Президент ФИФА Джанни Инфантино на неформальном обеде на саммите G20 призвал лидеров стран содействовать прекращению огня на территории Украины на время проведения чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре.
Президент ФИФА призвал к прекращению огня на Украине на время ЧМ по футболу
  • Gettyimages.ru
  • © Leon Neal/Pool Photo

«Россия проводила чемпионат мира по футболу в 2018 году. Украина добивается права провести у себя чемпионат 2030 года. Следующий чемпионат начнётся очень скоро. В связи с этим у меня к вам есть предложение: договориться о временном прекращении огня — пусть недолгом, пусть это будет один месяц, на время проведения чемпионата. Или об устройстве гуманитарных коридоров, или чего-то подобного, что бы могло стать первым шагом к диалогу двух сторон», — сказал Инфантино, обращаясь к лидерам стран G20.

Саммит G20 проходит в Индонезии 15—16 ноября.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее глава ФИФА поблагодарил Израиль и Палестину за совместные чартеры на ЧМ в Катар.

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