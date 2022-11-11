Глава ФИФА поблагодарил Израиль и Палестину за совместные чартеры на ЧМ в Катар

Функционеры Международной федерации футбола (ФИФА) согласовали совместные перелёты и посещения матчей чемпионата мира в Катаре для израильтян и палестинцев.

«Мы рады, что было достигнуто соглашение о том, чтобы израильские и палестинские болельщики вместе посетили Катар и матчи. Футбол обладает объединяющей силой, он стирает любые границы», — заявил Инфантино.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее ФИФА запретила Дании тренироваться в форме с подписью «Права человека для всех».