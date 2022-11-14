В «Вольфсбурге» сообщили, что не делали предложений «Краснодару» по Сперцяну летом

Спортивный директор «Вольфсбурга» Марсель Шофер отреагировал на информацию, что клуб пытался организовать трансфер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в летнее трансферное окно.

«Мы не делали предложений «Краснодару» по Сперцяну прошлым летом. Его нет в шорт-листе «Вольфсбурга», — цитирует Шофера «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин забил девять мячей и отдал шесть результативных передач в 19 матчах за чёрно-зелёных во всех турнирах. Контракт нападающего с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» продлил контракт с голкипером Матвеем Сафоновым перед стартом сезона.