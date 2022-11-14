Узнать больше

В «Вольфсбурге» сообщили, что не делали предложений «Краснодару» по Сперцяну летом

Короткая ссылка
Спортивный директор «Вольфсбурга» Марсель Шофер отреагировал на информацию, что клуб пытался организовать трансфер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в летнее трансферное окно.
В «Вольфсбурге» сообщили, что не делали предложений «Краснодару» по Сперцяну летом
  • Gettyimages.ru

«Мы не делали предложений «Краснодару» по Сперцяну прошлым летом. Его нет в шорт-листе «Вольфсбурга», — цитирует Шофера «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин забил девять мячей и отдал шесть результативных передач в 19 матчах за чёрно-зелёных во всех турнирах. Контракт нападающего с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» продлил контракт с голкипером Матвеем Сафоновым перед стартом сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить