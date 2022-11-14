Сербский журналист объяснил, почему футболистов ЦСКА Гайича и Зделара не вызвали на ЧМ-2022
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«Гайича и Зделара не включили в окончательный список сборной Сербии только потому, что главный тренер Драган Стойкович уже давно сформировал состав. Это лучшие игроки, что есть у Сербии на данный момент. Зделар и Гайич тоже сильны, но есть игроки, которые ещё лучше», — приводит слова Ивковича Sport24.
На чемпионате мира команда Сербии сыграет в группе G вместе с Швейцарией, Бразилией и Камеруном.
Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее в Сербии поблагодарили Россию за поддержку сборной на ЧМ-2022 в Катаре.