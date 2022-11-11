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В Сербии поблагодарили Россию за поддержку сборной на ЧМ-2022 в Катаре

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Генеральный секретарь спортивного общества «Црвена Звезда» Зоран Аврамович заявил, что поддержка от болельщиков из России станет эмоционально значимой для сборной Сербии на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
В Сербии поблагодарили Россию за поддержку сборной на ЧМ-2022 в Катаре
  • AFP
  • © Odd ANDERSEN

«Мы уверены, что Сербия получит чудесную эмоциональную поддержку России и всех, кто ценит то, что «Црвена Звезда» и весь сербский футбол сделали. Мы знаем, что это чувство намного глубже, сильнее и является частью идентичности Сербии и России, и сейчас ещё одним красивым способом мы будем лучше связаны», — цитирует Аврамовича РИА Новости.

Он также отметил, что состав сербской сборной окончательно определится в ближайшие дни, однако точное число игроков «Црвены Звезды» в нём не так важно, как общий успех национальной сборной.

На чемпионате мира команда Сербии сыграет в группе G вместе с Швейцарией, Бразилией и Камеруном.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее российский полузащитник белградской «Црвены Звезды» Владислав Голдин не исключил, что может сменить российское гражданство на сербское.

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