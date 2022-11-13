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Алонсо прокомментировал два контакта со своим напарником Оконом в спринте Гран-при Бразилии

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Испанский пилот Alpine Фернандо Алонсо прокомментировал два контакта со своим напарником французом Эстебаном Оконом в спринте Гран-при Бразилии.
Алонсо прокомментировал два контакта со своим напарником Оконом в спринте Гран-при Бразилии
  • Gettyimages.ru

«Всё это заставляет меня смеяться. Мы стали 15-м и 18-м — очень весело. Обычно именно так и происходит каждый раз, когда мы оказываемся рядом. В прошлом году я неоднократно избегал таких инцидентов. В этом году он почти отправил меня в стену в Джидде и в Венгрии. Теперь произошло такое. Рано или поздно такое случается. Не могу ничего сказать.

Мне немного жаль механиков, которые упорно трудятся. Надеюсь, завтра я смогу прибавить. Всю гонку у меня был ритм, так что даже при старте с 15-го места я могу набрать для команды хорошие очки», — приводит слова Алонсо Soy Motor.

При первом контакте на машине Окона был пробит правый боковой понтон, а при втором Алонсо сломал на своей машине переднее антикрыло.

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