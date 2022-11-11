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Блаттер призвал исключить сборную Ирана из ЧМ-2022 в Катаре

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Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер высказал свою точку зрения по поводу участия сборной Ирана на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Блаттер призвал исключить сборную Ирана из ЧМ-2022 в Катаре
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Иран должен быть исключён из чемпионата мира в Катаре. Если бы я всё ещё был президентом ФИФА, то исключил бы эту сборную», — цитирует Блаттера Blick.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Иран сыграет в одной группе с Англией, США и Уэльсом.

Ранее Михаил Боярский рассказал о своём отношении к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

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