Блаттер призвал исключить сборную Ирана из ЧМ-2022 в Катаре
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«Иран должен быть исключён из чемпионата мира в Катаре. Если бы я всё ещё был президентом ФИФА, то исключил бы эту сборную», — цитирует Блаттера Blick.
Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.
Иран сыграет в одной группе с Англией, США и Уэльсом.
Ранее Михаил Боярский рассказал о своём отношении к чемпионату мира 2022 года в Катаре.