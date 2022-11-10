Россиянин Ондуа вошёл в состав сборной Камеруна на ЧМ-2022

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа, который имеет российское гражданство, вошёл в состав сборной Камеруна на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

26-летний полузащитник родился в Камеруне, но с девяти лет жил в Москве. В России он выступал за ЦСКА и «Анжи».

В нынешнем сезоне Ондуа принял участие в двух матчах за «Ганновер» во второй Бундеслиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Ондуа заявлял, что мечтает выступать за сборную России. Однако позже он принял решение выступать за команду Камеруна, вместе с которой пробился на чемпионат мира 2022 голда.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Камеруна на групповом этапе встретится с командами Бразилии, Сербии и Швейцарии.