Якин назвал состав сборной Швейцарии на ЧМ-2022 в Катаре

Стал известен состав сборной Швейцарии на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин огласил заявку на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов.

Якин возглавлял «Спартак» с 2014 по 2015 год.

Сборная Швейцарии выступит на групповом этапе чемпионата мира в группе G, где её соперниками будут команды Камеруна, Сербии и Бразилии.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Деян Ловрен попал в заявку сборной Хорватии на чемпионат мира в Катаре.