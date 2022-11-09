Якин назвал состав сборной Швейцарии на ЧМ-2022 в Катаре
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин огласил заявку на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов.
Якин возглавлял «Спартак» с 2014 по 2015 год.
Сборная Швейцарии выступит на групповом этапе чемпионата мира в группе G, где её соперниками будут команды Камеруна, Сербии и Бразилии.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Деян Ловрен попал в заявку сборной Хорватии на чемпионат мира в Катаре.