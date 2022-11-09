Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил о намерении стать владельцем «Ливерпуля».

«Я запросил информацию о продаже «Ливерпуля», как только услышал. Какой поворот событий!» — написал Макгрегор в Twitter.

Напомним, что глава американской компании Fenway Sports Group и владелец «Ливерпуля» американец Джон Генри сообщил, что готов продать мерсисайдский клуб за €4,6 млрд.

Генри приобрёл «Ливерпуль» в 2010 году. За время его правления мерсисайдский клуб выиграл Английскую премьер-лигу (2020), Кубок Англии (2022), Кубок английской лиги (2012, 2022), Суперкубок Англии (2022), Лигу чемпионов (2019) и Суперкубок УЕФА (2019).

Ранее сообщалось, что Dubai International Capital, инвестиционное подразделение Dubai Holding, глобального конгломерата и государственного фонда правительства Дубая и его правящей семьи, может приобрести «Ливерпуль».