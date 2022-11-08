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Это’О: африканские сборные готовы выиграть ЧМ-2022

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Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это’О считает, что одна из африканских сборных может выиграть чемпионат мира 2022 года по футболу.
Это’О: африканские сборные готовы выиграть ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru

«У Африки всегда был потенциал для побед на чемпионатах мира, но у нас не получалось показывать себя с лучшей стороны. С годами африканские команды набирались опыта, и теперь они готовы не только участвовать, но и побеждать на чемпионате мира», — цитирует Это’О Ouest France.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассказал, почему Катар был выбран в качестве страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года.

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