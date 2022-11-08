Это’О: африканские сборные готовы выиграть ЧМ-2022

Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это’О считает, что одна из африканских сборных может выиграть чемпионат мира 2022 года по футболу.

«У Африки всегда был потенциал для побед на чемпионатах мира, но у нас не получалось показывать себя с лучшей стороны. С годами африканские команды набирались опыта, и теперь они готовы не только участвовать, но и побеждать на чемпионате мира», — цитирует Это’О Ouest France.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассказал, почему Катар был выбран в качестве страны — хозяйки чемпионата мира 2022 года.