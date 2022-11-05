Мозалёв заявил, что чувствует себя на этапе Гран-при в Казани как дома

Андрей Мозалёв прокомментировал своё выступление на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Стены домашние, не было ощущения, что на выездных соревнованиях. В принципе, оценками доволен, второй четверной в тройку же, поэтому доволен», — цитирует Мозалёва ТАСС.

Он признался, что тулуп во время исполнения короткой программы исполнил неидеально.

«Всё было не прямо отлично, но хорошо, поторопился на тулупе, поэтому в тройку выехал», — добавил он.

Мозалёв выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Казани. 18-летний фигурист из Санкт-Петербурга получил от судей 98,21 балла. Второе место занимает Дмитрий Алиев (87,96), третье — Иван Попов (85,90).

Прокаты произвольных программ пройдут 6 ноября.

Третий этап проходит с 4 по 7 ноября во Дворце спорта в Казани.

Ранее Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный победили в ритм-танце на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.