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Мозалёв заявил, что чувствует себя на этапе Гран-при в Казани как дома

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Андрей Мозалёв прокомментировал своё выступление на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.
Мозалёв заявил, что чувствует себя на этапе Гран-при в Казани как дома
  • globallookpress.com
  • © Lan Hongguang/XinHua

«Стены домашние, не было ощущения, что на выездных соревнованиях. В принципе, оценками доволен, второй четверной в тройку же, поэтому доволен», — цитирует Мозалёва ТАСС.

Он признался, что тулуп во время исполнения короткой программы исполнил неидеально.

«Всё было не прямо отлично, но хорошо, поторопился на тулупе, поэтому в тройку выехал», — добавил он.

Мозалёв выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Казани. 18-летний фигурист из Санкт-Петербурга получил от судей 98,21 балла. Второе место занимает Дмитрий Алиев (87,96), третье — Иван Попов (85,90).

Прокаты произвольных программ пройдут 6 ноября.

Третий этап проходит с 4 по 7 ноября во Дворце спорта в Казани.

Ранее Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный победили в ритм-танце на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

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