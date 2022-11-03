Вяльбе: не хочу, чтобы мои дети были похожи на Моргенштерна

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не хочет, чтобы её дети были похожи на рэпера Алишера Моргенштерна*.

«Моргенштерна* показывают отовсюду и вбивают в детей, что он герой и классный. Я не хочу, чтобы мои дети были похожи на Моргенштерна*. Он антигерой. И его пиарят целый день по телевизору! Слава богу, он свалил. Надеюсь, что не вернётся обратно», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Тверской районный суд на 90 суток закрыл ресторан Моргенштерна* Kaif Provenance в центре Москвы из-за нарушений.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.