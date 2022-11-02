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Betonmobile: Юран может возглавить «Сочи» после отставки Гаранина

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран может возглавить «Сочи».
Betonmobile: Юран может возглавить «Сочи» после отставки Гаранина
  • РИА Новости

Руководство сочинцев рассматривает кандидатуру Юрана, сообщает Betonmobile.

Уточняется, что специалист может прийти в команду в случае отставки Вадима Гаранина.

Как утверждает «Чемпионат», «Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба.

51-летний специалист возглавил «Сочи» по окончании сезона-2021/22 после ухода тренера Владимира Федотова в ЦСКА.

После 15 туров Российской премьер-лиги «Сочи» набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог подмосковному клубу остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны. Также специалист работал тренером «СКА-Хабаровск», «Зоркого» из Красногорска, калининградской «Балтики».

Ранее в «Сочи» опровергли информацию об увольнении Гаранина.

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