В сборной Таджикистана прокомментировали вызов футболиста Медиалиги на матч с Россией
- РИА Новости
«Сейчас Салам вошёл в расширенный состав, а не в окончательный список. На данный момент окончательного списка футболистов, которые точно будут вызваны, нет. Ашурмамадов — сильный игрок, один из лидеров молодёжной команды Таджикистана, которая вышла в финальную часть Кубка Азии», — приводит слова пресс‑атташе сборной Таджикистана Фаридуна Салиева «Матч ТВ».
В пресс-службе ФФТ отметили, что Ашурмамадов ранее выступал в клубе «Истиклол», и так как трансферное окно в августе было закрыто, не смог перейти в другой профессиональный клуб и решил поддерживать форму в Медиалиге.
«В расширенном списке сейчас 26—27 футболистов, но в окончательный состав попадут 23 игрока», — сказал Салиев.
Встреча между Таджикистаном и Россией состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00 мск.
Ранее пресс‑служба «Броук Бойз» сообщила, что Ашурмамадов вызван в сборную Таджикистана.