В сборной Таджикистана прокомментировали вызов футболиста Медиалиги на матч с Россией

В пресс-службе Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) прокомментировали вызов в национальную команду нападающего клуба Медиалиги «Броук Бойз» Салама Ашурмамадова на товарищеский матч со сборной России.

«Сейчас Салам вошёл в расширенный состав, а не в окончательный список. На данный момент окончательного списка футболистов, которые точно будут вызваны, нет. Ашурмамадов — сильный игрок, один из лидеров молодёжной команды Таджикистана, которая вышла в финальную часть Кубка Азии», — приводит слова пресс‑атташе сборной Таджикистана Фаридуна Салиева «Матч ТВ».

В пресс-службе ФФТ отметили, что Ашурмамадов ранее выступал в клубе «Истиклол», и так как трансферное окно в августе было закрыто, не смог перейти в другой профессиональный клуб и решил поддерживать форму в Медиалиге.

«В расширенном списке сейчас 26—27 футболистов, но в окончательный состав попадут 23 игрока», — сказал Салиев.

Встреча между Таджикистаном и Россией состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее пресс‑служба «Броук Бойз» сообщила, что Ашурмамадов вызван в сборную Таджикистана.