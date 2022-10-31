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Каррера: проблема «Спартака» в том, что «Зенит» не ошибается

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил положение красно-белых в чемпионате России по футболу.
Каррера: проблема «Спартака» в том, что «Зенит» не ошибается
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Главная проблема «Спартака» в том, что «Зенит» вообще не ошибается. Я бы назвал Абаскаля лучшим тренером первого круга. Всё самое интересное впереди», — цитирует Карреру Sport24.

По итогам первого тура красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 32 очка.

Ранее Георгий Джикия назвал печальным известие, что следующий домашний матч «Спартака» пройдёт с Fan ID.

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