Алонсо заступился за стюарда Гран-при США, которая подверглась оскорблениям

Испанский гонщик Alpine Фернандо Алонсо заступился за стюарда Гран-при США Сильвию Беллот, которая подверглась оскорблениям со стороны болельщиков.

«Я решительно осуждаю недавние оскорбительные сообщения в сети, которые были направлены против стюарда Гран-при США Сильвии Беллот. Такое поведение неприемлемо в спорте и обществе. Особенно прискорбно, что эти сообщения направлены против одного из волонтёров «Формулы-1». Я буду продолжать поддерживать Международную автомобильную федерацию в их усилиях по искоренению такого вреда и призываю остальных делать то же самое», — написал гонщик в соцсетях.

Напомним, что 41-летний испанец получил штраф в 30 секунд после протеста Haas, так как стюарды признали его болид небезопасным.

Ранее сообщалось, что Международная автомобильная федерация (FIA) удовлетворила повторный протест Alpine на штраф Алонсо по итогам Гран-при США.