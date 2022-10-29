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Алонсо заступился за стюарда Гран-при США, которая подверглась оскорблениям

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Испанский гонщик Alpine Фернандо Алонсо заступился за стюарда Гран-при США Сильвию Беллот, которая подверглась оскорблениям со стороны болельщиков.
Алонсо заступился за стюарда Гран-при США, которая подверглась оскорблениям
  • Gettyimages.ru

«Я решительно осуждаю недавние оскорбительные сообщения в сети, которые были направлены против стюарда Гран-при США Сильвии Беллот. Такое поведение неприемлемо в спорте и обществе. Особенно прискорбно, что эти сообщения направлены против одного из волонтёров «Формулы-1». Я буду продолжать поддерживать Международную автомобильную федерацию в их усилиях по искоренению такого вреда и призываю остальных делать то же самое», — написал гонщик в соцсетях.

Напомним, что 41-летний испанец получил штраф в 30 секунд после протеста Haas, так как стюарды признали его болид небезопасным.

Ранее сообщалось, что Международная автомобильная федерация (FIA) удовлетворила повторный протест Alpine на штраф Алонсо по итогам Гран-при США.

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