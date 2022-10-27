«Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Цюриху» в Лиге Европы
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Встреча проходила на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
У «Цюриха» мячи забили Никола Боранияшевич (67-я минута), Антонио Маркезано (90 + 4). У «Будё-Глимт» отличился Амаль Пеллегрино.
Российский вратарь Никита Хайкин провёл на поле весь матч.
Таким образом, «Цюрих» с шестью очками занимает третью позицию. «Будё-Глимт» с четырьмя очками расположился на четвёртом месте.
Ранее «Арсенал» проиграл ПСВ в матче Лиги Европы.