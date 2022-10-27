«Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Цюриху» в Лиге Европы

«Цюрих» одержал победу над «Будё-Глимт» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

У «Цюриха» мячи забили Никола Боранияшевич (67-я минута), Антонио Маркезано (90 + 4). У «Будё-Глимт» отличился Амаль Пеллегрино.

Российский вратарь Никита Хайкин провёл на поле весь матч.

Таким образом, «Цюрих» с шестью очками занимает третью позицию. «Будё-Глимт» с четырьмя очками расположился на четвёртом месте.

Ранее «Арсенал» проиграл ПСВ в матче Лиги Европы.