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«Барселона» второй год подряд сыграет в плей-офф Лиги Европы

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Испанская «Барселона» во второй раз подряд не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
«Барселона» второй год подряд сыграет в плей-офф Лиги Европы
  • Gettyimages.ru

В среду, 26 октября, «Интер» разгромил «Виктория Пльзень» со счётом 4:0 и лишил сине-гранатовых шансов на участие в плей-офф ЛЧ. «Барселона» отстаёт от «Интера» на шесть очков. У испанской команды остаётся возможность сравняться с итальянским клубом по числу очков, но тогда они окажутся ниже из-за результатов в очных встречах.

Поражение чешской команды обеспечило «Барселоне» выход в 1/16 Лиги Европы УЕФА.

Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» также вылетела из Лиги чемпионов в Лигу Европы после группового этапа. Испанский клуб дошёл до четвертьфинала, в котором уступил немецкому «Айнтрахту».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» впервые за девять лет не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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