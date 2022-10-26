Первая партия вин под маркой теннисиста Джоковича поступила в продажу

Горан Джокович сообщил, что первая партия вин под маркой экс первой ракетки мира Новака Джоковича поступила в продажу в Сербии.

«Вызовов много, но мы стараемся добиться максимума в этом деле, как и во всём. Даже каждый удар Новака ракеткой неидеален, но он всё равно лучший в мире», — приводит слова Горана Джоковича vinoifino.rs.

Джокович минувшим летом седьмой раз стал победителем Открытого чемпионата Великобритании. Кроме того, теперь на его счету 21 титул турниров Большого шлема, он вышел на чистое второе место, обойдя Роджера Федерера (20). Лидером по количеству титулов является испанец Рафаэль Надаль (22).

Ранее Джокович прокомментировал возможный допуск на Открытый чемпионат Австралии в 2023 году.