AS: «Бавария» заинтересована в подписании Жоау Феликса

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».

По информации AS, клуб следит за ситуацией вокруг игрока, который входит в сферу интересов «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Феликс стал игроком мадридского клуба в 2019 году, перейдя за рекордные для «Атлетико» €127,2 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в девяти матчах команды в Примере и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Жоау Феликс может стать игроком ПСЖ.