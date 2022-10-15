Украинская теннисистка Свитолина стала мамой

Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис стали родителями.

«У меня был самый лучший вечер в моей жизни, который закончился прекрасным подарком около 6:00 утра. Элина была сильной и храброй. Не могу передать словами, как благодарен жене за этот особенный момент. Добро пожаловать в мир, моя маленькая принцесса», — написал Монфис в социальных сетях.

Напомним, что в мае 2022 года Свитолина рассказала, что не сможет принять участие в «Ролан Гаррос». Теннисистка решила взять паузу в карьере из-за того, что «не может сосредоточиться на игре». Через несколько дней пара объявила, что ждёт ребёнка.

Ранее россиянка Анна Блинкова обыграла украинку Ангелину Калинину и вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в румынской Клуж-Напоке (Румыния).