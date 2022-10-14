«Ак Барс» потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, уступив «Автомобилисту»
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Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды с Урала.
В основное время в составе казанского клуба отличился Михаил Глухов (17-я минута). У «Автомобилиста» шайбу забросил Денис Баранцев (31-я). Победный буллит реализовал Анатолий Голышев.
«Автомобилист» (27 очков) лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» (20) занимает четвёртую позицию.
Ранее «Спартак» потерпел второе поражение подряд в КХЛ, уступив «Витязю».