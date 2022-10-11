Президент ФФККР Горшков: фигуристы не станут более закомплексованными из-за кодекса этики
- РИА Новости
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«Кодекс этики существует и в международной федерации, и во многих национальных. У нас был пробел, скажем так. Не считаю, что теперь фигуристы будут более закомплексованными. Там нет ничего такого», — цитирует Горшкова РИА Новости.
По его словам, в последнее время появлялось очень много инсайдерских новостей, которые оказывались фейковыми, из-за чего они не шли на пользу фигурному катанию.
«Мне временами было обидно, когда это всё происходило. Может быть, кодекс, который мы ввели, даст возможность чуть-чуть подрегулировать всё», — добавил Горшков.
ФФККР 4 октября выпустила рекомендации для спортсменов в рамках нового этического кодекса.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что не участвовала в создании кодекса этики ФФККР.