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Агент Головина: Саша уже полностью адаптировался в Монако, чувствует там себя как рыба в воде

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Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об адаптации игрока.
Агент Головина: Саша уже полностью адаптировался в Монако, чувствует там себя как рыба в воде
  • AFP
  • © NICOLAS TUCAT

«Саша уже полностью адаптировался в Монако, чувствует там себя как рыба в воде. У него прекрасные отношения с руководством клуба, с тренерским штабом. Никаких проблем с адаптацией давно уже нет. Алтай — его родина», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что Головин скучает по близким людям в России.

«Монако» набрал 20 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1. Головин сыграл за команду девять матчей в чемпионате, забил один гол и сделал две передачи.

Ранее Головин рассказал о своих футбольных целях в этом сезоне.

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