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Винус Уильямс — о религии: вера для меня очень важна

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Американская теннисистка Винус Уильямс рассказала о своём отношении к религии.
Винус Уильямс — о религии: вера для меня очень важна
  • Gettyimages.ru

«Вера для меня очень важна. Если нет веры, то что остается? Без неё может быть страшно. Кроме того, вера даёт мне направление и помогает не испытывать одиночество. Так что не приходится принимать решения в одиночку, думать о том, что правильно, а что нет», — сказала Уильямс.

По мнению теннисистки, когда у человека есть вера, то он ощущает себя в безопасности.

«Если ты принимаешь правильные решения, то не нужно переживать о плохих. Никто не идеален, все допускают ошибки. У меня их очень много, но я всегда стараюсь вернуться в равновесие», — сказал он.

42-летняя американка является пятикратной победительницей Уимблдонского турнира, двукратной победительницей Открытого чемпионата США в одиночном разряде и четырёхкратной олимпийской чемпионкой.

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