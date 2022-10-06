КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Ненахова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку защитника «Локомотива» Максима Ненахова, полученную в матче 11-го тура Российской премьер-лиги с «Уралом» (2:4).

Об этом «СЭ» сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, что главный арбитр встречи Сергей Иванов сначала показал защитнику жёлтую карточку за грубый подкат против полузащитника «Урала» Юрия Газинского.

Но после подсказки VAR судья поменял своё решение и удалил Ненахова.

После 11 туров РПЛ «Локомотив» набрал девять очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Урал» с семью баллами располагается на 15-й позиции.