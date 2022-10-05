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Детский тренер ударил юного хоккеиста клюшкой после тренировки в Москве

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Детский тренер Сергей Ортиков ударил юного хоккеиста клюшкой после тренировки в Москве.
Детский тренер ударил юного хоккеиста клюшкой после тренировки в Москве
  • РИА Новости

«В Москве второкласснику пришлось обращаться к врачам после тренировки по хоккею. Но силовые приёмы тут ни при чём — просто тренер его ударил клюшкой «в воспитательных целях», — сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Инцидент произошёл 4 октября в ледовом дворце на Заповедной улице. Тренер команды «Северная звезда» ударил клюшкой восьмилетнего Романа по бедру. Мальчику пришлось обратиться в травмпункт. Отец начинающего хоккеиста написал заявление в полицию на 48-летнего тренера.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России и ЦСКА Марио Фернандес стал отцом.

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