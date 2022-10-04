Безбородов объяснил, для чего Агапитов предложил онлайн-соревнования для российских тяжелоатлетов

Вице-президент Федерации тяжёлой атлетики Москвы Алексей Безбородов объяснил мотив идеи главы Федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова, чтобы спортсмены соревновались в онлайн-режиме, выполняя все требования международных турниров.

«Это, скорее, попытка заставить международную федерацию признать, что недопуск россиян на турниры не связан с безопасностью. Заставить озвучить истинные причины. Вот и всё. Вряд ли мы действительно рассчитываем взять и провести такой старт. Хотя смешанный формат и возможен. Конечно, всякое бывает. В IWF вообще уже давно поговаривают про необходимость изменений. Может быть, под этим предлогом и попробуют ввести онлайн», — заявил Безбородов в интервью RT.

Ранее Давид Ригерт объяснил, почему не стоит проводить онлайн-турниры по тяжёлой атлетике.