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Безбородов объяснил, для чего Агапитов предложил онлайн-соревнования для российских тяжелоатлетов

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Вице-президент Федерации тяжёлой атлетики Москвы Алексей Безбородов объяснил мотив идеи главы Федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова, чтобы спортсмены соревновались в онлайн-режиме, выполняя все требования международных турниров.
Безбородов объяснил, для чего Агапитов предложил онлайн-соревнования для российских тяжелоатлетов
  • Gettyimages.ru

«Это, скорее, попытка заставить международную федерацию признать, что недопуск россиян на турниры не связан с безопасностью. Заставить озвучить истинные причины. Вот и всё. Вряд ли мы действительно рассчитываем взять и провести такой старт. Хотя смешанный формат и возможен. Конечно, всякое бывает. В IWF вообще уже давно поговаривают про необходимость изменений. Может быть, под этим предлогом и попробуют ввести онлайн», — заявил Безбородов в интервью RT.

Ранее Давид Ригерт объяснил, почему не стоит проводить онлайн-турниры по тяжёлой атлетике.

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