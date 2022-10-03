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Плющенко: ещё 15 лет назад сказал, что девочки будут прыгать все четверные, включая аксель

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о прогрессе девушек, которые прыгают четверные.
Плющенко: ещё 15 лет назад сказал, что девочки будут прыгать все четверные, включая аксель
  • РИА Новости

«Я ещё 15 лет назад сказал, что будут девочки прыгать все четверные прыжки, тройные аксели, каскад из двух четверных прыжков. И четверной аксель у девочек будет, это вопрос времени», — цитирует Плющенко ТАСС.

Он добавил, что причиной этому являются новейшие технологии. По его словам, сейчас в стране катки, тренажёры, «шикарные» ботинки и лезвия.

Ранее сообщалось, что Плющенко не поедет с Софьей Муравьёвой на этап Гран-при в Казани.

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