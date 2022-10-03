Плющенко: ещё 15 лет назад сказал, что девочки будут прыгать все четверные, включая аксель
- РИА Новости
«Я ещё 15 лет назад сказал, что будут девочки прыгать все четверные прыжки, тройные аксели, каскад из двух четверных прыжков. И четверной аксель у девочек будет, это вопрос времени», — цитирует Плющенко ТАСС.
Он добавил, что причиной этому являются новейшие технологии. По его словам, сейчас в стране катки, тренажёры, «шикарные» ботинки и лезвия.
Ранее сообщалось, что Плющенко не поедет с Софьей Муравьёвой на этап Гран-при в Казани.