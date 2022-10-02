Кондратюк назвал четверной аксель Малинина невероятно крутым достижением
- РИА Новости
«Пока это делает только он. Выглядит невероятно круто. Это большой шаг в развитии фигурного катания. Мне нужно много работать, чтобы дотянуться до него», — цитирует Кондратюка РИА Новости.
17-летний Малинин первым чисто выполнил четверной аксель в произвольной программе на турнире US International Classic 14 сентября и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Кондратюк завоевал золотую медаль Олимпиады-2022 в командном турнире.
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, как тренируется в спортзале.