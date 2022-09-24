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Объявлены стартовые составы на матч Россия — Киргизия

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Стали известны стартовые составы на матч между национальными командами России и Киргизии.
Объявлены стартовые составы на матч Россия — Киргизия
  • Gettyimages.ru
  • © Wolfgang Weinhaeupl

В составе российской сборной с первых минут на поле появятся: Сафонов, Круговой, Караваев, Осипенко, Соболев, Фомин, Бакаев, Глебов, Ежов, Коваленко, Бородин.

В национальной команде Киргизии матч начнут: Токатаев, Кичин, Козубаев, Акматов, Мусабеков, Мурзаев, Сагынбаев, Абдурахманов, Жыргалбек, Шукуров, Атабаев.

24 сентября в Бишкеке пройдёт товарищеский матч сборной России с национальной командой Киргизии. Игра будет проведена на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России обыграла команду Казахстана в товарищеском матче.  

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