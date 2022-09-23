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Усик назвал Джошуа больным из-за эмоционального поведения после боя

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Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF украинский боксёр Александр Усик назвал британца Энтони Джошуа больным из-за эмоционального поведения после боя.
Усик назвал Джошуа больным из-за эмоционального поведения после боя
  • Gettyimages.ru

«Сорвался парень. Знаешь, что я думал? Я подумал: «Больной, что ли? Зачем ты их швыряешь? Это как если тебе не дали мяч поиграть, а ты взял его и перебил через забор соседу, где злая собака», — сказал Усик на YouTube-канале.

Усик 21 августа защитил четыре чемпионских пояса, одержав победу над британцем Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге: на его счету 20 побед (13 — нокаутом). Джошуа после поединка выбросил пояса из ринга.

Ранее сообщалось, что Усик проведёт три боя и завершит карьеру.

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