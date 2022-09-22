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Сборная Казахстана под руководством Адиева досрочно гарантировала себе повышение в классе в Лиге наций

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Сборная Казахстана по футболу одержала победу над командой Белоруссии в матче пятого тура группового турнира Лиги наций УЕФА.
Сборная Казахстана под руководством Адиева досрочно гарантировала себе повышение в классе в Лиге наций
  • Gettyimages.ru

Встреча в Астане завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Михаил Габышев и Бахтиёр Зайнутдинов на 29-й и 79-й минутах. Единственный мяч в составе белорусской команды забил Павел Савицкий на 45-й минуте.

Таким образом, сборная Казахстана, которую тренирует российский специалист Магомед Адиев, набрала 13 очков и обеспечила себе первое место в группе 2 Лиги С и выход в Лигу B.

Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Бишкек на товарищеский матч с Киргизией.

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