Сборная Казахстана под руководством Адиева досрочно гарантировала себе повышение в классе в Лиге наций
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Встреча в Астане завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Михаил Габышев и Бахтиёр Зайнутдинов на 29-й и 79-й минутах. Единственный мяч в составе белорусской команды забил Павел Савицкий на 45-й минуте.
Таким образом, сборная Казахстана, которую тренирует российский специалист Магомед Адиев, набрала 13 очков и обеспечила себе первое место в группе 2 Лиги С и выход в Лигу B.
Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Бишкек на товарищеский матч с Киргизией.