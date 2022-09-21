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РИА Новости: спортсменов ЦСКА мобилизуют в последнюю очередь

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В ЦСКА рассказали, при каких обстоятельствах армейские спортсмены будут мобилизованы.
РИА Новости: спортсменов ЦСКА мобилизуют в последнюю очередь
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«Спортсменам ЦСКА давно было объявлено, что призывать их будут в последних волнах. Не так давно эта информация была подтверждена ещё раз», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Президент Владимир Путин 21 сентября сообщил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации.

Ранее Эммануэль Лакруа, агент Вильсона Изидора, рассказал о планах французского нападающего московского «Локомотива».








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