РИА Новости: спортсменов ЦСКА мобилизуют в последнюю очередь

В ЦСКА рассказали, при каких обстоятельствах армейские спортсмены будут мобилизованы.

«Спортсменам ЦСКА давно было объявлено, что призывать их будут в последних волнах. Не так давно эта информация была подтверждена ещё раз», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Президент Владимир Путин 21 сентября сообщил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации.

Ранее Эммануэль Лакруа, агент Вильсона Изидора, рассказал о планах французского нападающего московского «Локомотива».



















