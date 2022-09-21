Хавбек Кривцов покинул расположение сборной России по состоянию здоровья

Врач сборной России по футболу Владимир Хайтин назвал причины, по которым полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов покинул расположение национальной команды.

«Никита Кривцов прибыл с недомоганием. После проведения дополнительного обследования принято решение направить футболиста в клуб для дальнейшего лечения и подготовки к будущим матчам», — цитирует пресс-служба сборной России Хайтина.

Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор на базе в подмосковном Новогорске. Товарищеский матч с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке.

Ранее Валерий Карпин допустил, что не продлит контракт со сборной России.