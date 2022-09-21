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Хавбек Кривцов покинул расположение сборной России по состоянию здоровья

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Врач сборной России по футболу Владимир Хайтин назвал причины, по которым полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов покинул расположение национальной команды.
Хавбек Кривцов покинул расположение сборной России по состоянию здоровья
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Никита Кривцов прибыл с недомоганием. После проведения дополнительного обследования принято решение направить футболиста в клуб для дальнейшего лечения и подготовки к будущим матчам», — цитирует пресс-служба сборной России Хайтина.

Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор на базе в подмосковном Новогорске. Товарищеский матч с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке.

Ранее Валерий Карпин допустил, что не продлит контракт со сборной России.

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