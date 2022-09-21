Хавбек Кривцов покинул расположение сборной России по состоянию здоровья
- РИА Новости
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«Никита Кривцов прибыл с недомоганием. После проведения дополнительного обследования принято решение направить футболиста в клуб для дальнейшего лечения и подготовки к будущим матчам», — цитирует пресс-служба сборной России Хайтина.
Сборная России проводит учебно-тренировочный сбор на базе в подмосковном Новогорске. Товарищеский матч с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке.
Ранее Валерий Карпин допустил, что не продлит контракт со сборной России.