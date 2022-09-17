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Гагнидзе подписал соглашение с «Динамо», что не покинет команду

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что 19-летний полузащитник Лука Гагнидзе не покинет команду.
Гагнидзе подписал соглашение с «Динамо», что не покинет команду
  • Legion-Media

«Гагнидзе подписал соглашение о том, что он не уедет. Мы за Грузинскую футбольную федерацию не отвечаем», — цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Гагнидзе в марте приостановил контракт с московским клубом и доиграл сезон в польском «Ракуве». Летом он вернулся в «Динамо».

Напомним, что ФИФА разрешила российским легионерам в одностороннем порядке расторгать контракт с клубами.

Ранее «Динамо» осталось в меньшинстве в матче с «Зенитом» после удаления Фернандеса.

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