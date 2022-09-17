Гагнидзе подписал соглашение с «Динамо», что не покинет команду
- Legion-Media
«Гагнидзе подписал соглашение о том, что он не уедет. Мы за Грузинскую футбольную федерацию не отвечаем», — цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».
Гагнидзе в марте приостановил контракт с московским клубом и доиграл сезон в польском «Ракуве». Летом он вернулся в «Динамо».
Напомним, что ФИФА разрешила российским легионерам в одностороннем порядке расторгать контракт с клубами.
Ранее «Динамо» осталось в меньшинстве в матче с «Зенитом» после удаления Фернандеса.