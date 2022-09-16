Шайба Радулова в овертайме принесла «Ак Барсу» победу над минским «Динамо»
Игра в столице Белоруссии завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу казанского клуба.
Шайбы у победителей забросили Артём Галимов, Кирилл Петров, Александр Радулов. У минчан отличились Ник Меркли и Марк Барберио.
«Ак Барс» (девять очков) располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» (девять очков) занимает четвёртую позицию на Западе.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.