Шайба Радулова в овертайме принесла «Ак Барсу» победу над минским «Динамо»

Казанский «Ак Барс» в гостях переиграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в столице Белоруссии завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу казанского клуба.

Шайбы у победителей забросили Артём Галимов, Кирилл Петров, Александр Радулов. У минчан отличились Ник Меркли и Марк Барберио.

«Ак Барс» (девять очков) располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» (девять очков) занимает четвёртую позицию на Западе.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.