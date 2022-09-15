Тренин — о решении арбитража: сначала немного расстроился

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин прокомментировал решение арбитража по поводу нового контракта с клубом.

«Поначалу, конечно, немного расстроился, считал, что мы проиграли, но потом успокоился. У меня есть контракт на два года и теперь необходимо игрой доказывать, что достоин большего. Так что подхожу к новому сезону в хорошем настроении», — цитирует Тренина «Матч ТВ».

По словам хоккеиста, поскольку у него не было контракта, он не мог получить визу в Канаду. Поэтому заседания проходили в Zoom.

«После перерыва снова выступали обе стороны и в течение двух дней должны были вынести окончательное решение. Но все затянулось на целых четыре дня», — заключил Тренин.

Тренин в начале августа через арбитраж НХЛ получил новый контракт с «Нэшвиллом».

Соглашение рассчитано на два года, его общая сумма — $3,4 млн ($1,7 млн за сезон). Изначально россиянин настаивал на однолетнем контракте на $2,4 млн, а клуб хотел подписать его на два года с зарплатой $1,35 млн за сезон.

Тренин стал первым игроком с октября 2020 года, получившим контракт через арбитраж.

Форвард был выбран «Нэшвиллом» во втором раунде драфта НХЛ 2015 года. В минувшем сезоне Тренин провёл 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил 17 шайб и отдал семь результативных передач. В играх плей-офф он набрал три очка.

Ранее сообщалось, что «Калгари Флэймз» подписал новый контракт с Юбердо на $84 млн.