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Радулов наказан денежным штрафом за нарушение правил в матче с «Торпедо»

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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) постановил наказать денежным штрафом нападающего казанского «Ак Барса» Александра Радулова за действия в матче с нижегородским «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата.
Радулов наказан денежным штрафом за нарушение правил в матче с «Торпедо»
  • Gettyimages.ru

В пресс-службе лиги сообщили, что СДК рассмотрел эпизод в состоявшемся 14 сентября матче между «Ак Барсом» и «Торпедо» и принял решение наложить на Радулова наказание по п. 1.12. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Толчок клюшкой»), подвергнув спортсмена денежному штрафу.

В первом периоде матча между «Ак Барсом» и «Торпедо» Радулов толкнул клюшкой защитника соперника Максима Федотова.

Радулов пополнил состав «Ак Барса» нынешним летом. В пяти матчах он записал на свой счёт три гола и одну результативную передачу. Прошлый сезон Александр провёл в составе команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз».

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

 

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