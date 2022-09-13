Зверев не сыграет на Кубке Дэвиса из-за травмы

Немецкий теннисист Александр Зверев сообщил, что не сможет сыграть за сборную Германии на групповом этапе Кубка Дэвиса в Гамбурге из-за травмы.

«Участие в Кубке Дэвиса в моём родном городе Гамбурге было моей большой целью, которая мотивировала меня снова и снова в течение последних недель. Но теперь эта мечта разрушена, и это меня очень расстраивает», — приводит слова Зверева Tennisnet.

Он также подчеркнул, что старался сделать всё возможное чтобы принять участие в турнире, но травмы вынуждают немца отказаться от выступления. По его словам, он будет поддерживать команду со скамейки запасных.

Напомним, что Зверев порвал три боковые связки после падения в полуфинале «Ролан Гаррос». 7 июня теннисист перенёс операцию на голеностопе. Немец также пропустил Открытый чемпионат США из-за травмы.

Зверева, занимающего пятое место в рейтинге ATP, заменит Янник Ганфманн.

Кубок Дэвиса пройдёт в Гамбурге с 14 по 18 сентября.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев опустился с первой на четвёртую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.