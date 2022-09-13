военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Зверев не сыграет на Кубке Дэвиса из-за травмы

Короткая ссылка
Немецкий теннисист Александр Зверев сообщил, что не сможет сыграть за сборную Германии на групповом этапе Кубка Дэвиса в Гамбурге из-за травмы.
Зверев не сыграет на Кубке Дэвиса из-за травмы
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

«Участие в Кубке Дэвиса в моём родном городе Гамбурге было моей большой целью, которая мотивировала меня снова и снова в течение последних недель. Но теперь эта мечта разрушена, и это меня очень расстраивает», — приводит слова Зверева Tennisnet.

Он также подчеркнул, что старался сделать всё возможное чтобы принять участие в турнире, но травмы вынуждают немца отказаться от выступления. По его словам, он будет поддерживать команду со скамейки запасных.

Напомним, что Зверев порвал три боковые связки после падения в полуфинале «Ролан Гаррос». 7 июня теннисист перенёс операцию на голеностопе. Немец также пропустил Открытый чемпионат США из-за травмы.

Зверева, занимающего пятое место в рейтинге ATP, заменит Янник Ганфманн.

Кубок Дэвиса пройдёт в Гамбурге с 14 по 18 сентября.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев опустился с первой на четвёртую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить