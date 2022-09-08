Семак оценил летнюю трансферную кампанию «Зенита» на четвёрку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги летнего трансферного окна петербургского клуба.

«Думаю, всё нормально. Важно, что мы смогли сохранить костяк состава. Какие-то игроки ушли, какие-то пришли. Учитывая реалии, изменения, которые мы сделали, помогают нам двигаться вперёд. Так что абсолютно нормально, на твёрдую четвёрку», — сказал Семак на пресс-конференции.

В летнее трансферное окно «Зенит» приобрёл защитника Родригао, хавбека Зелимхана Бакаева и нападающего Матео Кассьеру, а также арендовал голкипера Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана.

Санкт-петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. Следом идут ЦСКА и «Краснодар» — по 17 очков.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал закрытие трансферного окна в России.