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Семак оценил летнюю трансферную кампанию «Зенита» на четвёрку

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги летнего трансферного окна петербургского клуба.
Семак оценил летнюю трансферную кампанию «Зенита» на четвёрку
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Думаю, всё нормально. Важно, что мы смогли сохранить костяк состава. Какие-то игроки ушли, какие-то пришли. Учитывая реалии, изменения, которые мы сделали, помогают нам двигаться вперёд. Так что абсолютно нормально, на твёрдую четвёрку», — сказал Семак на пресс-конференции.

В летнее трансферное окно «Зенит» приобрёл защитника Родригао, хавбека Зелимхана Бакаева и нападающего Матео Кассьеру, а также арендовал голкипера Ивана Куарежму и полузащитника Густаво Мантуана.

Санкт-петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. Следом идут ЦСКА и «Краснодар» — по 17 очков.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал закрытие трансферного окна в России.

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