WhoScored: Роналду стал одним из худших футболистов МЮ в матче с «Арсеналом»

«Манчестер Юнайтед» на своём поле нанёс поражение в матче шестого тура чемпионата России по футболу с «Арсеналом».

Криштиану Роналду получил от портала WhoScored оценку 6,3 балла. Ниже 37-летнего форварда сборной Португалии расположился только лишь Гарри Магуайр — 6,0.

Игра на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Эрика тен Хага.

В составе МЮ дубль оформил Маркус Рашфорд (66-я, 75-я минуты). Также отличился Антони (35-я). У канониров гол на свой счёт записал Букайо Сака (60-я).

Роналду начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 58-й минуте, заменив Антони.

«Манчестер» (12 очков) поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Арсенал» (15) сохранил лидерство в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче АПЛ.