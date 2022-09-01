«Торино» без Миранчука уступил «Аталанте» в матче Серии А

«Торино» потерпел поражение в гостях от «Аталанты» в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Атлети Адзурри», завершилась со счётом 3:1 пользу команды Джан Пьеро Гасперини.

В составе «Аталанты» дубль оформил Тён Копмейнерс (на 45-й, 47-й и 84-й минутах). У «Торино» отличился Никола Влашич (на 77-й минуте).

Алексей Миранчук из-за травмы не принял участия в матче. 26-летний футболист отличился в дебютной игре за новую команду, однако уже в перерыве был заменён из-за повреждения. Миранчук вернётся в строй после паузы на матчи сборных.

«Торино» (семь очков) занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» (десять очков) располагается на второй позиции.