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Кукуян будет судить матч восьмого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»

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Стали известны судьи, которые будут работать на матчах восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кукуян будет судить матч восьмого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Центральный матч тура «Спартак» — «Зенит» рассудит Павел Кукуян. Помощниками арбитра выступят Алексей Стипиди и Владислав Назаров. Резервный судья — Антон Фролов.

За VAR будет отвечать Владимир Москалёв, его ассистент — Александр Богданов.

Игра пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

Ранее Сергей Семак вышел на третье место по победам в «Зените».

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