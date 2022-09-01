Кукуян будет судить матч восьмого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»

Стали известны судьи, которые будут работать на матчах восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Центральный матч тура «Спартак» — «Зенит» рассудит Павел Кукуян. Помощниками арбитра выступят Алексей Стипиди и Владислав Назаров. Резервный судья — Антон Фролов.

За VAR будет отвечать Владимир Москалёв, его ассистент — Александр Богданов.

Игра пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

Ранее Сергей Семак вышел на третье место по победам в «Зените».