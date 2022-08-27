Семшов: «Челси» может после трансфера отдать Захаряна в аренду

Бывший полузащитник столичного «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал возможный трансфер хавбека московского клуба Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Чем раньше Арсен уедет, тем быстрее и проще ему будет адаптироваться к европейскому футболу и заиграть. Сразу он не сможет, наверное, его отдадут в аренду для того, чтобы набраться опыта и европейской практики», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что такими предложениями не разбрасываются. Семшов считает, что Захарян сможет попробовать свои силы в Лиге чемпионов.

«Пока есть такое приглашение, нужно им пользоваться», — сказал Семшов.

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Захарян провёл за бело-голубых пять матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее агент Захаряна сообщил, что согласование контракта российского футболиста с «Челси» находится в финальной стадии.



































