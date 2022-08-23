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Двукратный чемпион НБА Дюрант останется в «Бруклине»

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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант продолжить выступать за «Бруклин Нетс» в сезоне-2022/23.
Двукратный чемпион НБА Дюрант останется в «Бруклине»
  • Gettyimages.ru

«Мы договорились двигаться вперёд в нашем сотрудничестве. Мы фокусируемся с одной целью: создать прочную команду, чтобы выиграть чемпионат НБА», — цитирует генерального менеджера «Бруклина» Шона Маркса пресс-служба клуба из Нью-Йорка.

33-летний форвард является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и трёхкратным олимпийским чемпионом. За «Бруклин» он выступает с 2019 года. Его контракт с «Нетc» истекает через четыре года.

Дюрант выразил желание этим летом покинуть «Бруклин». Нападающий запросил обмен из нью-йоркского клуба.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс продлил соглашение с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс».



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